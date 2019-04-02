“Ar-Ge kültürü üniversite öncesinde verilmeli”

02 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, araştırma ve geliştirme kültürünün çocuklara ilk, orta ve lise çağında benimsetilmesi gerektiğini vurguladı. Rektör Ulcay, üniversiteyi kazanmış bir gencin bu kültürden yoksun olmasının hem üniversiteye hem de çocuğa büyük bir zaman kaybettirdiğinin altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Araştırma yapan, Ar-Ge kültürüne sahip ve bulunduğu kentin sorunları konusunda projeler üreten bir üniversite vizyonu ile hareket ediyoruz. Üniversitemizde yaptığımız bilimsel çalışmaların ilgili sektörlere yansımaları için özel bir çaba sarf ediyoruz. Bu fonksiyonu tamamladığımız zaman da kentimize, ülkemize ve bilim camiasına gerçek anlamda hizmet etmiş olacağız. Eğitim sektörü de başlı başına bizim işbirliği alanımızda yer alıyor. Üniversitemizi belli bir alan içerisine hapsetmeden, her kesime yönelik işbirliği ve ortak proje kültürü ile hareket ediyoruz” dedi.

Yeni neslin araştırma kültürü içerisinde yetiştirilmesi gerektiğine işaret eden Rektör Ulcay, sürdürülebilirlik için çocukların ilk, orta ve lise döneminde bilimsel çalışma ve proje kültürünü benimsemiş bir şekilde mezun edilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ulcay, “Eğitim kurumlarının sadece diploma vermek için çaba sarf etmemeleri gerekiyor. Üniversiteye gelen çocuklara 2-3 yıl bu kültürü öğretmeye çalışırsak ve son yıl da onu geleceğe hazırlarsak, maalesef çok geç kalırız. Değişim ve dönüşüm çağına çocuklarımızın da ayak uydurabilmesi için işbirliği yapmalıyız. Rektörlük görevine ilk geldiğimiz zaman tüm özel okul yöneticilerini burada misafir ettik. Onlara bu konuyu anlattık. Umutluyum, gelişmelerin olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Özel Uludağ Koleji Kurucusu Tekin Çanga ise; “Bugün 3. Nesil dersler ve özellikle düşünen, çalışan ve üreten gelecek için sağlam bir işbirliğinin temellerini bugün attık. Gerçek anlamda bilimi ve üniversiteyi yaşamın içerisine sokarak, çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Bu konuda hem eğitime bakış açımızla hem de yaptığımız çalışmalarla bizlere güvenen hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.