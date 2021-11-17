Ara tatil ne zaman bitiyor? İşte okulların tatil tarihleri
2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Bir hafta devam edecek tatilin ardından ara tatil sona erecek ve öğrenciler eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ara tatil uygulaması devam ederken, bu eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili başlıyor. 12 Kasım 2021 gününün tamamlanmasının ardından başladı. İlk ara tatil 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında devam edecek. Hafta sonu günlerinin de hesaba katılmasıyla birlikte öğrenciler bu süreçte 9 gün tatil yapma imkanı bulacak.
Sömestr tatili ise 24 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 4 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. Bu öğrencilerin yapacağı en uzun ara olacak. Bu aranın başlamasıyla ilk dönem sona ererken, bitişiyle birlikte ikinci dönem başlayacak.
2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak. Bu tatilde de hafta sonu günleriyle birlikte 9 günlük bir tatil olacak.
Eğitim yılı ise 17 Haziran 2022 Cuma günü tamamlanacak.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi— MEB (@tcmeb) September 2, 2021
🔔Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
🗒️1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
🗒️Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
🗒️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
📌Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV