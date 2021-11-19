Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılıyor? 2021-2022 okul tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ara tatil uygulaması devam ederken, bu eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili başlıyor. 12 Kasım 2021 gününün tamamlanmasının ardından başladı. İlk ara tatil 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında devam edecek. Hafta sonu günlerinin de hesaba katılmasıyla birlikte öğrenciler bu süreçte 9 gün tatil yapma imkanı bulacak.

Sömestr tatili ise 24 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 4 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. Bu öğrencilerin yapacağı en uzun ara olacak. Bu aranın başlamasıyla ilk dönem sona ererken, bitişiyle birlikte ikinci dönem başlayacak.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak. Bu tatilde de hafta sonu günleriyle birlikte 9 günlük bir tatil olacak.

Eğitim yılı ise 17 Haziran 2022 Cuma günü tamamlanacak.