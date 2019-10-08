Arel Üniversitesi’nde Dirican Enstitü ve SEM Müdürü olarak atandı

08 Ekim 2019

Arel Üniversitesi bünyesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Dirican Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü (V.) olarak atandı.

İktisadi ve İdari Bilimler, Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Merkezi’nde Türkçe ve İngilizce dersler veren Dirican, akademik yıl başlangıcında gerçekleşen bu değişim ile ilerleyen dönemlerde hedefledikleri yapıyı şu şekilde özetledi:

“Endüstri 4.0 ve Uzay Ekonomisi Çağında değişim kaçınılmaz. STEM, oyunlaştırma, sosyal medya, uzaktan eğitim, kurumsal akademiler, sanal akademiler, değişen meslekler, makale yazan yapay zekalar, ders anlatan robotlar, hologram öğretmenler ile yüksek öğrenim de şekil değiştiriyor. Artık küreselleşen ve dijitalleşen dünyada şirketler diplomalardan çok yetkinlikleri ön plana çıkarıyor. RobotİK dediğimiz dünyada, mezunlarımızın mülakatlardaki rakipleri arasında nesnelerin interneti ile öğrenen makineler de bulunuyor. Sosyal Bilimler alanındaki meslekler transformasyona uğruyor. Üniversitelerin, Enstitülerin bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Kurumların, bireylerin gelişiminde, organizasyonel dönüşümlerde, hayat boyu öğrenmede kaçınılmaz olanları Arel Üniversitesi’nde paydaşlarımızla, öğrencilerimizle birlikte hayata geçirmek için çalışıyoruz. İş dünyası ve üniversite iş birliğinde üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Sürekli eğitim almamız gereken bir döneme girdik. Kalifiye işgücüne aracılık eden üniversite diplomalarının yüksek lisans diplomaları ile desteklenmesi lazım. Türkiye’nin Uzay Ekonomisinden pay alması, İstanbul Finans Merkezi’nin küresel piyasalardan yatırım alması için entelektüel sermayeye yatırım yapmamız şart. Bu yarışta geri kalmamak önemli. Konulara bütünsel yaklaşmak lazım. Benim görevim bu yakınsamaları daha ileri götürmek. Kendine, şirketine entelektüel ve ayni sermayesine yatırım yapmak isteyenler için buradayız. Akademinin, üniversitenin bize sağladığı imkanları isteyenlerle paylaşmaya hazırız. Yüksek öğrenimin sınırları yoktur, kuralları vardır. Kurallar dünyada ve hatta uzayda yeniden yazılıyor. Sınırsız eğitim ve öğrenim, gelişim için Arel’de hazırız”.