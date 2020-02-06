Arel'de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu

06 Şubat 2020

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile bazı enstitü ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de 25.12.2019 tarihinde yayımlanması ile İstanbul Arel Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Sosyal Bilimler, Fen ve Sağlık Enstitülerinin birleşmesi ile kurulan yeni enstitünün vekil müdürü eski Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Ö. Üyesi Cüneyt Dirican oldu.

Dirican, 2019-2020 akademik yıl Bahar dönemi başlangıcında gerçekleşen bu değişim ile ilerleyen dönemlerde hedefledikleri yapıyı ise şu şekilde özetledi:

“İnsan ömrü uzuyor. İnsanın çalışma hayatında lisans mezuniyeti sonrası emekliliğinin önünde en az 50 yıl bulunuyor. İster beyaz yakalı, ister girişimci, ister patron, ister akademisyen insanın kendisi ile ilgili iş hayatı planlamalarını buna göre yapması gerekiyor. Yapay zeka ve robotlar başta olmak üzere Endüstri 4.0. ve dijital ekonomi artık farklı yetkinlikleri şart kılıyor. Diplomalar ile yetkinliklerin birbiri ile harmanlanması gereken hayat boyu bir öğrenme sürecine girilmiş durumda, diplomalar artık bir amaç değil değişime hazır olmayı sağlayan önemli bir araç. Entellektüel sermayeye yatırım bu zorlu rekabete hazır olmak için kaçınılmaz. Uzay ekonomisi çağında bilinen tüm teorilerin, kitapların, araştırmaların yenilenmesi gereken bir evreye hızla girmiş durumdayız.

İşte bu noktada, tüm bilim dalları insan hayatının yeniden şekillendiği bu dönemde akademik olarak çok fazla etkileniyor. Robotun felsefesi, yapay zekânın psikolojisi, kolonilerin sosyolojisi kadar işletmelerin karlılığı, sürdürülebilirliği, yönetimi daha kritik hale geliyor. Veri madenciliğinden uzay madenciliğine, otel yatırımlarından uzay turizmine, blok zincirleri ile muhasebe kayıtlarından uydu finansmanına, uluslararası kolonilerle ilişkilerden sosyal medya edebiyatına, çok boyutlu grafik tasarımından giyilebilir elektroniklerin tasarımına, organ naklinden robotik cerrahiye, trafik sinyalizasyon sistemlerinden akıllı kentlere, üç boyutlu mimari tasarımlardan üç boyutlu yazıcı ile basılan binalara, hemşirelikten robot fizyoterapistlere, klinik psikologlardan makine öğrenmesine kadar yepyeni bir evren bizleri bekliyor.

Bizler Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak bu değişimi sizlerle beraber karşılamak ve kucaklamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Akademinin bizlere sunduğu imkânları kurumlar, şirketler ve bireyler ile daha refah dolu bir geleceğe birlikte hazırlanmak için paylaşmaya hazırız. Bu süreçte varız ve hazırız diyenler için bir telefon uzaklığındayız. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Yeni başlangıçlar için yarın çok geç olabilir. Uzay zamanda başlangıç ve bitiş göreceli olabilir. Bu görecelik içerisinden insan ömründe bitmeyen tek şey öğrenme sürecidir. Birlikte öğrenelim diyenleri, yüksek lisans ve doktorada, akademide bu gelişime ve heyecana ortak olmak isteyenleri Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde ve Sürekli Eğitim Merkezimizde bekliyoruz.”