ASELSAN MTAL’den kariyer odaklı eğitim

ANKARA (DÜNYA)- Liselere Geçiş Sistemi kapsamında öğrencilerin tercih dönemi devam ediyor. Kuruluşunun üçüncü yılında bulunan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) gençlere kariyer ve gelişim odaklı eğitim vermeyi sürdürdüğünü açıkladı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, lisenin savunma sanayiine nitelikli gençlerin yetiştirilmesi amacını taşıdığı vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ASELSAN arasında imzalanan protokolle eğitime başlayan ASELSAN MTAL, bir önceki dönem yüzde 0,33 dilimden öğrenci almıştı. Lisenin Erasmus+ akreditasyonu da bulunuyor.

ASELSAN himayesindeki lisede atölyeler de hayata geçirilecek. Öğrencilerin ASELSAN’da staj programlarıyla da eğitimine katkı veriliyor. Eğitim sonrasında ASELSAN istihdam programıyla da kariyerlerine yön verilecek.

ASELSAN MTAL "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" olmak üzere iki dalda, 5 yıllık bir eğitim içeriğine sahip bulunuyor. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan çalışma ekibiyle geliştirildi. Okul bünyesinde kurulacak savunma sanayii odaklı atölye ve laboratuvarlar ASELSAN, SSB ve MEB’in ortak iradesiyle gerçekleşecek. Okulun sosyal donatıları da tamamlandı.