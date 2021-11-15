ASO’dan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliliklerini artıracak proje

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve ASO Teknik Koleji koordinatörlüğünde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yer aldığı ‘Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yeterliliklerinin Artırılması Projesi'nin açılış toplantısı ASO 1.OSB'de gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ölçülemeyen hiçbir şeyin yönetilemeyeceğini söyleyen Özdebir, "Benim için önemli olan bilgiyi işleyebilmek, kullanabilmek ve o bilgiyle bir şeyler yapabilmek." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında verilecek eğitimlerin çok faydalı olacağına inandığını dile getiren Özdebir, şunları kaydetti: "Günümüzde artık bilgi çok hızlı üretilip tüketiliyor. Önümüzdeki süreçte dijitalleşmeyle beraber birçok meslek kaybolacak. Kaybolacak mesleklere insanların adaptasyonunu sağlayabilmemiz için gerçekten bilgiyi hazmetmiş ve kullanabilen insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Burada yetiştirdiğimiz çocuklarımızı ilerde başarılı veya başarısız olarak değerlendirmek yerine gerçekten iyi bir bilgi alarak hayata hazırlamamız gerekiyor. Bunun içinde sizlerin vermiş olduğu emeklerin sonuçlarını da standart bir ölçüyle ölçebilmek son derece önemli."