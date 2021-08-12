ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
7 Ağustos'ta yapılan 3 ders sınavının ardından öğrenciler ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları için beklemeye başladı. Sınavın ardından ATA AÖF 3 ders sınav soruları öğrencilerle paylaşılırken, bu sorular ve yanıtlarından yola çıkarak öğrenciler ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları hakkında öngörüde bulunabiliyor.
ATA AÖF 3 ders sınavı 7 Ağustos'ta online olarak yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları için beklemeye başladı. 7 bin 139 öğrencinin katıldığı sınavın ardından ATA AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları öğrencilerle paylaşılırken, öğrenciler ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları hakkında öngörüde bulunma fırsatı buldu.
ATA AÖF 3 ders sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde öğrencilerle paylaşılması bekleniyor.
ATA AÖF 3 ders sınavı neden yapılıyor?
ATA AÖF 3 ders sınavı mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için yapılıyor. Kayıtlı oldukları programlarda tüm dersleri alan ancak en fazla 3 dersten başarısız olmasından dolayı mezun olamayan öğrenciler ATA AÖF 3 ders sınavına katılarak başarılı olması durumunda mezun olabiliyor.