ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF 3 ders sınavı 7 Ağustos'ta online olarak yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları için beklemeye başladı. 7 bin 139 öğrencinin katıldığı sınavın ardından ATA AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları öğrencilerle paylaşılırken, öğrenciler ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları hakkında öngörüde bulunma fırsatı buldu.

ATA AÖF 3 ders sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde öğrencilerle paylaşılması bekleniyor.

ATA AÖF 3 ders sınavı neden yapılıyor?

ATA AÖF 3 ders sınavı mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için yapılıyor. Kayıtlı oldukları programlarda tüm dersleri alan ancak en fazla 3 dersten başarısız olmasından dolayı mezun olamayan öğrenciler ATA AÖF 3 ders sınavına katılarak başarılı olması durumunda mezun olabiliyor.