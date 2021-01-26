Eğitimine Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) devam eden öğrencilerin merakla bekledikleri ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açılırken, öğrenciler güz dönemi final sınavı sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifreleri ile öğrenebiliyor.

İtiraz süreci sürüyor

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlar için itirazda bulunmak isteyenler için süreç devam ediyor. Öğrenim Yönetim Sistemi'nde yer alan "Sonuç İtiraz" butonuna tıklayarak gerekli bilgileri giren öğrenciler 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz edebiliyor.

Ders geçme notu kaç?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına karar verilmiştir.