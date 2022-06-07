ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 28-29 Mayıs tarihleri arasında yapılan sınavların ardından öğrenciler heyecanla ATA AÖF sınav sonuçları için beklemeye başladı. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz yapılmazken, açıklamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere bir önceki sınav 9-10 Nisan tarihlerinde yapılmış, sınav sonuçları ise 15 Nisan'da açıklanmıştı. ATA AÖF sınav sonuçlarının yine kısa süre içinde açıklanacağı düşünülüyor.

Atatürk Üniversitesi'nden bütünleme sınavı açıklaması

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavı için çalışmaya başlayacak. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada sınav merkezi tercihlerinin başladığı duyuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz."