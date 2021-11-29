ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan sınavların ardından öğrenciler ara sınav sonuçları konusunda yapılacak açıklamaları bekliyor. ATA AÖF sınav sonuçları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavın ardından 15 gün içinde ATA AÖF sınav sonuçlarının öğrencilerle paylaşılması bekleniyor.

Soru ve cevaplar paylaşıldı

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmazken, sınavın ardından soru ve cevaplar açıklandı. Atatürk Üniversitesi tarafından paylaşılan sınav soru ve cevapları LMS üzerinden öğrencilerle paylaşıldı.

ATA AÖF güz sınav tarihleri

ATA AÖF güz dönemi final sınavları 25-26 Aralık'ta yapılacak. Bütünleme sınavları ise 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.