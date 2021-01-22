ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde dönem sonu sınavları 15 Ocak'ta tamamlandı. Sınavların sona ermesinin ardından öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları için beklemeye başladı.

Sınavların ardından Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sorularını ve cevap anahtarlarını öğrencilerle paylaştı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Pazartesi (18 Ocak 2021) saat 23.59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin merakla bekledikleri ATA AÖF sınav sonuçları konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Dİğer taraftan bir önceki sınav 11 Aralık'ta son bulmuş, ATA AÖF sınav sonuçları ise öğrencilerle 22 Aralık'ta paylaşılmıştı. Bu sınav döneminde de benzer bir uygulamaya gidilmesi bekleniyor.

Final sınavları öğrencilerin başarı notuna yüzde 70 katkı sağlıyor. Bu sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürüyor.