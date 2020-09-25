ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı! Vize sınavı tarihleri açıklandı

25 Eylül 2020

Eğitimine Atatürk Üniversitesi ATA AÖF'de devam eden öğrencilere sınav tarihleri duyuruldu. ATA AÖF sınav tarihleri Atatürk Üniversitesi tarafından resmi internet sitesinden ve Twitter hesabından öğrencilerle paylaşıldı.

ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınavlarının 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize (Ara) Sınavı 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Final sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

ATA AÖF'de nasıl öğrenci olunur?

Eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam etmek isteyenler ATA AÖF'de nasıl öğrenci olabileceğini araştırıyor.

ATA AÖF'de eğitim alabilmek için YKS'ye girerek TYT'den 150 ve üzeri puan almak gerekiyor. Ayrıca ikinci üniversite olarak da ATA AÖF değerlendirilebiliyor.