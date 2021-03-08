ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?
ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Çok sayıda öğrencinin beklediği açıklama Atatürk Üniversitesi'nden geldi. Yapılan açıklamada sınavların online olarak yapılacağı duyurulurken, ATA AÖF sınav tarihleri ise 3-4 Nisan 2021 olarak açıklandı. Final sınavları ise 22-23 Mayıs 2021'de yapılacak.
Öğrenciler sınavların yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağını araştırırken Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ATA AÖF sınavlarının online olarak yapılacağı duyuruldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Açıköretim Fakültemizin değerli öğrencileri;
Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi.
Vize sınavının Nisan ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Akademik takvim güncellenecektir.”
ATA AÖF sınav tarihleri
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 3-4 Nisan 2021’de yapılacak. Final sınavı ise 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.