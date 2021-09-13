ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 tarihinde tamamlandı. Sınavların ardından sınav soruları öğrencilerle paylaşılırken, öğrenciler için sorulara itiraz süreci başladı. 15 Eylül'e kadar devam edecek itiraz süreci sonrasında ise ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları öğrencilerle paylaşılacak.

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları konusunda henüz üniversiteden bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önceki sınavlar baz alındığında ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Sınav soruları paylaşıldı

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları öncesinde sınav soruları öğrencilerle paylaşıldı. Öğrenciler LMS sisteminden (lms3.ataaof.edu.tr) soruları inceleyerek, sonuçlara dair bir öngörü elde edebiliyor. Ayrıca 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 13.00'e kadar sorular için itirazda bulunabiliyor.