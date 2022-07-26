AUGİS sınav ücretleri ne kadar? İşte AUGİS görevli ücretleri

AÖF sınavlarında gözetmen olarak görev yapacaklar için başvuru süreci devam ediyor. Bu sınavlarda görev almak isteyenler AUGİS sınav ücretleri ne kadar, sorusuna yanıt ararken, bu konuda detaylar belli oldu.

13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak yaz okulu sınavlarında görev almak isteyenlerin talepleri toplanırken, görevli olmak istyenler Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. AUGİS başvuru işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihi saat 23.59'a kadar sürecek.

AUGİS sınav ücretleri ise 170 ile 280 lira arasında değişecek. AÖF Salon Başkanı 200 TL, Bina Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Gözetmen ise 170 TL görev ücreti alacak.