AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF final sınavları 5 Haziran'da yapılırken, sınav sonuçları 9 Haziran'da duyuruldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından derslerinde başarısız olan öğrenciler yaz döneminde yapılacak AUZEF bütünleme sınavı için beklemeye başladı.

Derslerini telafi etmek isteyen öğrencilerin beklediği AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ise sınav takviminde duyuruldu. Buna göre, AUZEF bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak. Bütünleme sonrasında ise üç ders sınavı 24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

AUZEF bütünleme sınavına girecek adayların 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar sınav merkezi tercihlerini yapmaları gerekiyor. Öğrenciler sınav merkezi tercihlerini AUZEF'in internet sitesinden (https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapacak.