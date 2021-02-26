AUZEF kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor

Eğitimine İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF) devam eden öğrenciler AUZEF kayıt yenileme sürecinde işlemlerini gerçekleştiriyor. 22 Şubat'ta başlayan AUZEF kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar devam ederken, öğrenciler işlemlerini http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden gerçekleştiriyor.

AUZEF kayıt yenileme yapacak öğrencilerin kayıt yenileme işlemi için öğrenim ücreti ödemesi gerekiyor. Ödeme işleminin ardından ders seçimi fakülte tarafından yapılıyor. Öğrenciler AUZEF kayıt yenileme işlemleri için sisteme kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapabiliyor.

Öğrenciler öğrenim ücretlerini HalkBank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabiliyor.