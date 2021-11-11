AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav tarihleri yaklaşıyor
AUZEF sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 güz dönemi AUZEF sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi tarafından öğrencilerle paylaşıldı. İki gün sürecek sınavlar için geri sayım başladı. Öğrenciler bu hafta sonunda yapılacak sınavlar için giriş belgelerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden edinebilecekler.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri açıklandı. 2021-2022 güz dönemi AUZEF sınav tarihleri 13-14 Kasım 2021 olarak belirlenirken, hafta sonunda yapılacak sınav öncesinde öğrenciler, sınavların yüz yüze mi yoksa internetten mi yapılacağını araştırıyor.
AUZEF sınavları, bu eğitim-öğretim yılında yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi yüz yüze yapılacak. Hafta sonunda yapılacak sınavlara girecek öğrenciler sınav giriş belgeleri ile sınavlara katılabilecek.
13-14 Kasım'da yapılacak sınavların giriş belgeleri sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS şifreleri ile alınabilecek.
Sınava girecek öğrencilerden sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES kodu eksik olanlar sınavlara katılamayacak.