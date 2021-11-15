AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları hafta sonunda gerçekleştirildi. 13-14 Kasım'da 4 oturumda gerçekleştirilen sınavlar ise güz dönemi ara sınavları tamamlanırken, öğrenciler heyecanla AUZEF sınav sonuçları için beklemeye başladı.

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama ise henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde sınav sonuçlarına dair açıklamanın AUZEF tarafından yapılması bekleniyor.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI TARİHLERİ

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

GÜZ DÖNEMİ TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF Bahar Dönemi final sınavları İSE 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.