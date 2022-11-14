AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınavları geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı. Sınavların tamamlanmasının ardından AUZEF sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Öğrenciler sınavın ardından alacakları sonuçları merakla beklerken, yakın zamanda AUZEF sınav soruları ve cevaplarının açıklanacağı düşünülüyor.

AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre, AUZEF soruları 13 Kasım 2022 tarihinde erişime açılacak ve 15 Kasım 2022 tarihine kadar öğrenciler tarafından incelenebilecek. Soruların yayımlanmasının ardından soru itiraz süreci de başlayacak ve 2 günlük sürecin ardından tamamlanacak. Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

AUZEF sınav sonuçları konusunda ise henüz net bir tarih bulunmazken, AUZEF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.