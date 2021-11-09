AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri açıklandı. 2021-2022 güz dönemi AUZEF sınav tarihleri 13-14 Kasım 2021 olarak belirlenirken, hafta sonunda yapılacak sınav öncesinde öğrenciler, sınavların yüz yüze mi yoksa internetten mi yapılacağını araştırıyor.

AUZEF sınavları, bu eğitim-öğretim yılında yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi yüz yüze yapılacak. Hafta sonunda yapılacak sınavlara girecek öğrenciler sınav giriş belgeleri ile sınavlara katılabilecek.

13-14 Kasım'da yapılacak sınavların giriş belgeleri sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS şifreleri ile alınabilecek.

Sınava girecek öğrencilerden sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve HES kodu eksik olanlar sınavlara katılamayacak.