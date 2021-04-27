AUZEF sınavları ne zaman bitecek? AUZEF sınav tarihleri

Eğitimine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) devam eden öğrenciler, AUZEF sınavları ne zaman bitecek, sorusuna yanıt arıyor. Bu dönem pandemi koşulları nedeniyle AUZEF sınavları yine online olarak yapılıyor. Açıklanan takvime göre; 24 Nisan'da başlayan AUZEF sınavları 5 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Öğrenciler AUZEF sınav tarihleri boyunca sınavlara erişebilecekler.

Online sınavlar nasıl yapılacak?

AUZEF sınavları sürecinde her ders için belirlenen tarihlerden bir gün tayin edilecek ve öğrenciler belirlenen günlerde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden 04.00-23.59 saatleri arasında sınavlara girebilecekler.

Sınavlarda her ders için öğrencilere 25 soru sorulacak, 35 dakika ise süre tanınacak. Belirtilen günlerde sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı ise açılmayacak.