AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen AUZEF telafi sınavları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan dönem sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler AUZEF telafi sınavları için bekliyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre AUZEF telafi sınavları 30 Ocak - 7 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan eğitim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 19 lisans, 17 ön lisans ve 7 lisans tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 23’ü açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı uzaktan eğitim, 2’si de diğer fakültelere bağlı uzaktan eğitim programıdır.



AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.