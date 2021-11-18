AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Güz dönemi AUZEF sınavları geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirildi. 4 oturumda gerçekleştirilen ara sınavların ardından AUZEF sınav sonuçları için bekleyiş başladı.

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama henüz yapılmazken, öğrenciler 1 hafta içerisinde AUZEF vize sonuçları açıklamasının yapılmasını bekliyor.

Ara sınavlar geride kalırken, AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak ve bu sınavlarla güz dönemi sona erecek. Güz dönemi telafi sınavları ise 22-23 Ocak 2022 tarihinde uygulanacak.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları ise 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Final sınavları 4-5 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek. Bahar dönemi telafi sınavları 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde, üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de uygulanacak ve bu takvimle eğitim-öğretim yılı tamamlanacak.