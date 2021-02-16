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Avrasya Üniversitesi 209 akademik personel alacak

Avrasya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik maddeleri gereğince 155 öğretim üyesi ve 54 öğretim elemanı alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Avrasya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik maddeleri gereğince 155 öğretim üyesi ve 54 öğretim elemanı alınacak.

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