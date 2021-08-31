Avrupa Komisyonu’ndan Erciyes Üniversitesi’ne ödül

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen Healthy Digital Life for Pupils başlıklı Proje, Türkiye Ulusal Ajansı’nın önerisiyle Avrupa Komisyonu tarafından 2021 Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü’nü aldı.

Avrupa Komisyonu, 2025 yılına kadar Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına ilişkin sürecin bir parçası olarak, Erasmus+ Programı çerçevesinde uygulanan; öne çıkan, fark yaratan öğretim uygulamalarını sergilemek, bu anlamda istisnai katkılar sağlayan eğitimcilerin ve kurumlarının çalışmalarının tanınırlığını sağlamak ve bu çalışmaları teşvik etmek için Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA) verilmesi uygulamasını başlattı.

Her yıl verilecek ödüllere ilişkin bu yılki tema uzaktan, karma/harmanlanmış, hibrit öğrenme olarak belirlendi. Söz konusu tema ile okul içi ve uzaktan öğrenme ortamlarının, farklı öğrenme araçlarının ve farklı öğrenme stratejilerinin bir arada kullanılması amaçlanıyor. Uzaktan, karma/harmanlanmış, hibrit öğrenme konusunda, Avrupa işbirliği yoluyla, yenilikçi uygulamalar geliştiren ve bu konuda çaba gösteren eğitimciler ve kurumları ödülün hedef kitlesi olarak belirlendi. Bu kapsamda Erasmus+ Projeleri aracılığıyla, farklı ülkelerde ve bağlamlarda başkaları için ilham kaynağı olabilecek, öğretme ve öğrenmeye yönelik yenilikçi, daha önce az bilinen veya daha az uygulanan yaklaşımlar geliştiren- uygulayan eğitimcilerin ve kurumlarının ödüllendirilmesi planlandı.

ERÜ İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen “Healthy Digital Life for Pupils” başlıklı Proje, Türkiye Ulusal Ajansı’nın önerisiyle Avrupa Komisyonu tarafından 2021 Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü’ne layık görüldü. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İletişim Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Aydın ile proje ekibini tebrik etti.