Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’ndan iki bin yeni istihdam

02 Nisan 2020

Türkiye’nin en yaygın eğitim kurumlarının başında gelen Bahçeşehir/Uğur Okulları İcra Kurulu Baykanı Hüseyin Yücel, ““Yeni okul yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Planladığımız gibi okullarımızı 2020-2021 döneminde faaliyete geçireceğiz. Bu yeni okullarımızda, 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açarak, istihdamımızı yaklaşık yüzde 10 oranında artıracağız” dedi.

Yücel, “İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde, hiçbir çalışanımızın mevcut sözleşmesini feshetmeyecek ve önümüzdeki eğitim öğretim yılı için Ocak ayında başlayarak bugüne kadar yüzde 65’ini tamamladığımız sözleşme yenileme sürecine de kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Bahçeşehir&Uğur Eğitim Kurumları olarak 73 ilde 25 bin187 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi.

"Sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız"

Bahçeşehir Koleji &Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel’in kamuoyuyla paylaştığı açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Dünya küresel bir sağlık problemi ile karşı karşıya. Bu küresel sorunla, ulusal mücadelemiz devam ederken, bir kez daha insan sağlığından daha değerli hiçbir şeyin olmadığını anladık. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz. Ama tıpkı dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu sağlık sorununun, mutlaka ekonomik yansımaları olacaktır. Reel sektörün, istihdamın en yoğun olduğu özel öğretim sektöründeki bir temsilcisi olarak amacımız, bunu elbirliğiyle en aza indirmektir. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 73 ilde 25.187 kişiye istihdam sağlayan büyük bir eğitim grubudur. Bu bağlamda; yönetim kurulu olarak 30.03.2020 tarihinde yaptığımız toplantı sonrasında aldığımız kararları kamuoyu ile paylaşmak isteriz. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde, hiçbir çalışanımızın mevcut sözleşmesini feshetmeyecek ve önümüzdeki eğitim öğretim yılı için Ocak ayında başlayarak bugüne kadar %65’ini tamamladığımız sözleşme yenileme sürecine de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine önümüzdeki dönemde, eğitim ve öğretime başlaması için hali hazırda çalışmaları yapılan 15 yeni okul yatırımımızı hız kesmeden sürdürerek, planladığımız gibi okullarımızı 2020-2021 döneminde faaliyete geçireceğiz. Bu yeni okullarımızda, 2.000 yeni öğretmen ve personel kadrosu açarak, istihdamımızı yaklaşık yüzde 10 oranında artıracağız.