Bahşehir Üniversitesi 96 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilana belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca akademik personeller alınacak.

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