Bakan Selçuk açıklama yapıyor: Uzaktan eğitim nasıl olacak?
Yüz yüze eğitim nasıl olacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında açıklama yapıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenliyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları:
Öğretmenlerimizin sürekli bu işin içindeler. Öğrencilerimize çok sayıda yardımda bulunuyorlar.
Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat artırıyoruz. TV ile yetinmedik, canlı platformlar kurduk. EBA Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'un site. Daha yeni gelişmelerimiz olacak.
Okuyorum yazıyorum programı oluşturarak sadece birinci sınıfa giden öğrencilerimizin eksiği tamamlamak adına bir gayretimiz oldu.