Bakan Selçuk Gaziantep’te 21 okulun açılını gerçekleştirdi

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep'te yapımı tamamlanan 8 ilçedeki 21 okulun toplu açılış törenine katıldı. Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Lisesi'ndeki törende Bakan Selçuk'un yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri yer aldı.

“Telafide ben de varım” programını Gaziantep’ten başlatan Bakan Selçuk, velilere çağrıda bulunarak çocuklarını mutlaka telafi eğitimlerine göndermelerini istedi. Selçuk, eğitimin hayat boyu devam ettiğini ve yapılan çalışmalar ile Türkiye'de eğitim alan çocukların dünyadaki akranlarıyla yarış içinde belli bir noktaya gelmelerini istediklerini kaydetti. Nicelikten niteliğe doğru bir yolculuğun peşinde doluklarını belirten Selçuk, “ Çok ödevimiz var, halen çok çalışmamız lazım. Bütün illerimiz Gaziantep'teki bu çabayı gösterebilsin istiyorum. Gaziantep'teki bu eğitim neşesi, bu bilim neşesi Türkiye'nin her yerinde yükselsin. Böylece Biz daha büyük yol alalım” dedi.

“Gaziantep'in Tokyo, New York, Londra ile yarışması gerekiyor”

Bakan Selçuk, 20'den fazla eğitim kurumunun açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: “Bugün bizim için özel ve önemli bir gün. Ekip arkadaşlarımızla beraber 5 Temmuz'da 'Telafide ben de varım' çalışmasını Türkiye'de nereden başlatsak, diye bu soruyu sorduğumuzda hiç tereddüt etmeden aklımıza gelen ilk şehir, Gaziantep oldu. Gaziantep'in Tokyo ile New York ile Londra ile yarışması gerekiyor. Bu cesareti veren Gaziantep'in kendisidir.”

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim kurumuna canlı bağlanarak toplu açılışı gerçekleştirdi. Ardından Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’ne gide Selçuk, burada çocuk kütüphanesi, yarı olimpik havuz, paten ve kaykay kullanılan alanlar başta olmak üzere bölge içerisindeki diğer tesislerde incelemelerde bulundu. Sonrasında çocuklarla bir araya gelen Bakan Selçuk ve hikaye dinletisine katıldı, spor aktivitesinde bulundu. Millet Bahçesi ziyaretinin ardından Panaroma Müzesi’ne giden Bakan Selçuk, ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından yapılan 14 tablo, 3 diorama ve 13 metre yüksekliğinde, 120 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya çalışmasından oluşan kahramanlıklarla dolu eşsiz müzeyi büyük bir ilgiyle dolaştı. Selçuk, müzede yer verilen direnişin kahramanlarından Tüfekçi Yusuf, Dr. Mecit Barlas, İncizade Hüseyin, Yıldırım Kamil, Nalbant Hasan Çavuş ve Araptarlı Ali gibi onlarcasının savaşta kullandığı eşyalar hakkında bilgi aldı.