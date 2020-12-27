Bakan Selçuk: Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni işgücünün ehliyeti haline getirdik

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde anahtar rol oynadığına dikkat çeken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kurumumuz, uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmaya devam ediyor. İstikrarlı büyümenin, ekonomik kalkınmanın merkezinde nitelikli insan gücü var. İş ve meslek sahibi vatandaşlarımızın emeği var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri gibi, beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi kapsamında, 2002’den bugüne 2,1 milyonu kadın ve 1,5 milyonu genç olmak üzere 4 milyonu aşkın vatandaşımıza meslek edindirme kurslarında mesleki beceri ve tecrübe kazandırıldığını belirtti.

Ayrıca bugüne kadar 1,3 milyon kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini vurgulayan Bakan Selçuk: “2023 hedefimiz, 1 milyon kişiyi Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi yapmaktı. Biz bu hedefimize 2020 yılı itibariyle ulaşmış bulunuyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise 2 milyon mesleki yeterlilik belgeli nitelikli işgücü ile yürürlükteki ulusal meslek standardı sayısını bine çıkarmak.”

Mesleki yeterlilik belgesinin hem çalışanlar hem de işverenler açısından çeşitli faydalar sağladığına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Belge sahipleri açısından, belli bir mesleği yapmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olduklarını kanıtlıyor. Böylece onların iş arıyorlarsa iş bulmalarını, halen çalışıyorlarsa kariyerlerini ilerletmelerini kolaylaştırıyor. İşverenler açısından mesleki yeterlilik belgesi, çalışanların sektördeki güncel standartları yakalaması ve iyi uygulamalardan haberdar olmalarını sağlıyor. Bu da verimliliği artırıyor.” diye konuştu.

"Meslek Yeterlilik Belgelerini 6 dilde düzenlemeye başladık"

Dünyada gelişmiş sanayi ülkelerinde mesleki yeterlilik sisteminin çok önem kazandığını vurgulayan Bakan Selçuk, “Mesleki Yeterlilik Belgelli nitelikli işgücü başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde, istihdama uluslararası alanda katkı sağlamakta. Biz de bu kapsamda Meslek Yeterlilik Belgelerini Türkçe- İngilizce, Türkçe-Fransızca, Türkçe- Almanca, Türkçe-Rusça, Türkçe-İspanyolca ve Türkçe- Arapça olmak üzere 6 dilde olmak üzere düzenlemeye başladık. Böylece Meslekli Yeterlilik Belgesini, nitelikli işgücümüzün yurt dışında istihdamı için ehliyeti haline getirdik. Bu kapsamda Türkiye Yeterlilikler Çerçevemizi oluşturarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hale getirdik. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, 2017 yılında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanarak kabul edildi. Böylece ülkemiz Avrupa’da kendi yeterlilik çerçevesini oluşturan 8 ülkeden biri haline geldi. Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa’da geçerliliği olan tek ulusal sertifikamız.” şeklinde konuştu.

Günümüz medeniyet seviyesinin daha da üstüne çıkarak lider bir ülke olmanın yolu insana yatırım yapmaktan geçtiğine vurgu yapan Bakan Selçuk, “Bu amaçla geleceğin mesleklerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü şimdiden planlıyoruz. Dijital adli tıp uzmanı, yazılım mühendisliği, mobil yazılım geliştirme uzmanlığı endüstriyel robot programcısı, robotik sistemler uzmanı gibi alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizi sürekli gelişen, büyüyen bir Türkiye hayaliyle yetiştiriyoruz. Sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücüne ve eğitime yatırım yapıyoruz.” dedi.

857 ulusal meslek standardı yürürlüğe girdi

Bakan Selçuk, bugüne kadar tüm paydaşların katkılarıyla 857 ulusal meslek standardı, 509 ulusal yeterliliğinin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Selçuk ayrıca 326 meslekte sınav ve belgelendirme yapılabildiğini, 237 sınav ve belgelendirme kuruluşunun 81 ilde, faaliyetlerine devam ettiğinin bilgisini verdi. 2015’te tehlikeli ve çok tehlikeli birçok alanda mesleki yeterlilik belgesini zorunlu hale getirildiğini belirten Selçuk, “Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan tehlikeli ve çok tehlikeli meslek sayısı 143’e ulaştı. Gerek çalışanlarımıza gerekse işverenlerimize, tehlikeli mesleklerde 900 Milyon lira sınav ve belgelendirme desteği verdik.” şeklinde konuştu.

KOBİ danışmanlığı, oto galericilik ve emlak danışmanlığı gibi birçok alanda meslek yeterlilik belgesini zorunlu hale getirildiğini ve uygulamanın iş dünyası ve çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandığına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Bunun yanı sıra iş dünyasından bu doğrultuda talep geliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde başlatılan TUYEP projesiyle ulusal yeterlilik sistemimizin kalitesini artırmayı hedefliyoruz diyerek, “Asıl hedefimiz, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip nitelikli işgücüne sahip insan kaynağımızı artırmak. AB fonlarından bugüne kadar yaklaşık 21 milyon Avroluk bir kaynak kullanmıştık. Başlattığımız bu projeyle de 17 milyon Avroluk hibe desteği sayesinde verdiğimiz kuruluşlar, ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri geliştirecek veya revize edecekler.” değerlendirmesinde bulundu.