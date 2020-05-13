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Bakan Selçuk: Okulların açılacağı tarihi bilimsel veriler söyleyecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. En güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk: Okulların açılacağı tarihi bilimsel veriler söyleyecek
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek" dedi.

Devam edecek...

Kaynak: AA

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