Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması: Tamamı geçerli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığını ve bunların tamamının geçerli sayılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz." dedi.