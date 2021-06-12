Bakan Selçuk’tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yapılacak telafi eğitimi hakkında bilgi verdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında okulların 31 Ağustos’a kadar açık olacağını söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz... Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil. Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek. Neyin, nerede, ne zaman olduğunu http://telafidebendevarim.meb.gov.tr 'den paylaşacağız.”