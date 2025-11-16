Bakan Tekin duyurdu! Din kültürü derslerinde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Alevilik ve Bektaşilik dahil tüm inançlara yönelik güncellenmiş bir müfredat oluşturduklarını açıkladı. Tekin, Malatya'da gerçekleştirdiği çeşitli ziyaretlerin ardından Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'nde düzenlenen Geleneksel Abdal Musa Lokması Etkinliği'ne katılarak konuşma yaptı.

Kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Tekin, ziyaretlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar içinde hayata geçirdiği hizmetleri vatandaşlara anlatmak amacı taşıdığını söyledi. Konuşmasında, geçmişte etnik kimlik ve inanç temelli baskıların yaygın olduğuna dikkat çeken Tekin, Erdoğan'ın 2001'de AK Parti'yi kurarken mücadele edeceği ilk alanın yasaklarla mücadele olduğunu vurguladı.

"Kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı"

Bu süreçte birçok uygulamanın değiştiğini hatırlatan Tekin "Cumhurbaşkanımız 2002 yılında Başbakan olduğunda Türkiye'de ayrım gözetmeksizin herkesin yaşadığı sıkıntılar vardı… Hem başbakanlığı döneminde hem de ardından cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de asla yapılamaz denilen, kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı" dedi.

Tekin, özellikle dil, inanç ve kılık kıyafet alanındaki yasakların kaldırılmasıyla Türkiye'de toplumsal özgürlüklerin güçlendiğini ifade ederek "O gün Türkiye'de Kürtçe konuşan insanlara karşı 'vatan haini' damgası vuruluyordu… Bugün devletin başındaki insanlar camilerde insanlarla ibadet ediyor, cemevlerinde düzenlenen törenlere iştirak ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Hayat Boyu Öğrenme kapsamında hazırlanan 13 modülün halk eğitim merkezlerinde uygulanacağını ifade eden Tekin, milli birlik ve kardeşliğin güçlenmesi için öğretmenlere önemli sorumluluk düştüğünü belirtti.

Bakan, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik yeni içerikleri anlatırken şu ifadeleri yeniden vurguladı:

"Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Alevilik, Bektaşilik dahil Türkiye'deki bütün inançlarla ilgili çocuklarımızın özgürce ve doğru bilgiye erişebilecekleri bir müfredat geliştirdik."

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra üniversite rektörleri, güvenlik birimlerinin temsilcileri, belediye başkanları ve Cemevi yöneticileri katıldı.