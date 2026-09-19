Bakan Tekin özel okulları uyardı: Yapılan doğru değil, takip ediyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere, öğrencilere ve velilere başarılar dileyen Tekin, eğitim alanında yapılan çalışmaların ekonomiden savunmaya kadar her alanı etkilediğini söyledi.

Özel okul ücretleri elektronik ortamda takip ediliyor

Özel okulların fiyatları ile bazı okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye için talep edilen ücretlere ilişkin şikayetleri değerlendiren Tekin, özel okul ücretlerinin elektronik ortamda sürekli takip edildiğini belirtti.

Tekin, vatandaşlarda “fahiş fiyat uygulanıyor” algısı oluşturan uygulamaların ısrarlı biçimde denetlendiğini ifade etti.

Kırtasiye, konfeksiyon ve yemek ücretleri de yönetmeliğe eklendi

Bakan Tekin, geçmiş yıllarda eğitim ücretlerinin denetlenmesinin ardından bazı uygulamaların kırtasiye, konfeksiyon ve yemek başlıkları üzerinden delindiğine yönelik duyumlar aldıklarını söyledi.

Bu nedenle söz konusu alanların bu yıl yönetmeliğe eklendiğini belirten Tekin, bu sürecin de artık takip edildiğini açıkladı.

Yardımcı kitap konusunda şikayetler geldi

Tekin, bazı özel okulların ders ve yardımcı kitap konusunda mevzuatın dışına çıktığı veya mevzuatı dolanmaya yönelik uygulamalara başvurduğu yönünde şikayetlerin gelmeye başladığını belirtti.

Kademeler arası geçiş sınavlarının Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları ve müfredatı üzerinden yapıldığını hatırlatan Tekin, özel okullara da resmi okullarda kullanılan ders kitaplarının gönderildiğini söyledi.

Tekin: Ders kitabı adıyla materyal satılması doğru değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullardaki ders kitabı uygulamasına ilişkin tutumlarını şu sözlerle açıkladı: “Dolayısıyla orada ders kitabı adıyla herhangi bir materyalin satılması doğru değil.”