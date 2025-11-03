Bakan Tekin: YLSY burslarını FETÖ vesayetinden kurtardık

Bakan Tekin, 2024 YLSY Burs Programı ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan bursiyerler için Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "2024 YLSY Bursiyerlerine Yönelik Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri Programı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, burs kapsamında yurt dışına gönderilecek öğrencilere seslenen Tekin, burs programını ve bundan yararlanan öğrencileri çok önemsediklerini, onların ülkenin hem maddi kalkınma sürecine hem de entelektüel birikimine katkı yapacak şekilde yetişeceklerine inandıklarını belirtti.

Zamanında burslara ilişkin birtakım sorunların ortaya çıktığını, bu durumları çözmek için 2013'te bir dizi değişikliğe gittiklerini vurgulayan Tekin, "2013 yılında bu bursları FETÖ vesayetinden kurtardık, işlevsel hale getirdik. İkincisi Türkiye'nin köklü ve büyük üniversitelerinin de bu burslarla biraz oradaki o elitist yapıyı, sınıfsal yapıyı kırabilecek işlerin altına imza attık" diye konuştu.

Tekin, 2016'da burs kapsamında yurt dışına gitmek için bulundukları kurumlardan istifa etme zorunluluğu sorununu düzenlediklerini ve bu düzenlemelerle sağlık nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden eğitim öğretim sürecindeki harcamaların alınmaması ilkesinin getirildiğini anımsattı.

YLSY bursuna ilişkin bilgiler veren Tekin, "Şu ana kadar toplamda 22 bin 487 öğrenci bu burstan yararlanmış durumda. 2024 yılı itibarıyla 45 farklı ülkede 121 üniversite ve 42 kamu kurumu adına toplam 2 bin 785 bursiyerimiz devam ediyor." dedi.