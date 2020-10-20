Bakanlıktan KYK burs başvurusu uyarısı

20 Ekim 2020

Üniversite öğrencileri KYK yurt ve burs başvurusu için bekliyor. Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitim sürecine geçilemedi ve bunun sonucunda KYK yurt ve burs başvuru süreci de ertelendi. Öğrenciler KYK yurt başvurusu ve KYK burs başvurusu için tarih beklerken, çeşitli kaynaklarda çıkan haberler üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KYK başvuruları nereden yapılacak?

Başvurular henüz başlamasa da KYK yurt başvurusu ya da KYK burs başvurusu için adres yine e-Devlet olacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak KYK yurt ve burs başvurusu yapabilecekler.