Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Balıkesir Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri istihdam edecek.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvurmak isteyenlerin Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekiyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.