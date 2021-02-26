Bartın’da MEYTAP Projesi ile mesleki eğitim yaygınlaşacak 

BARTIN - Mesleki Eğitim Merkezi programının tanıtımı yoluyla işletmelerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan MEYTAP projesi kapsamında Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) toplantı düzenlendi. Toplantıya, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Bartın Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Sami Karakaş ile meslek odalarının başkan ve yöneticileri katıldı.

İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül MEYTAP projesinin amacı ve proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara yönelik konuşmasında, “Bu program ile eğitim-istihdam ilişkisinde mesleki eğitim merkezlerimizin aktif rol almasını amaçlıyoruz” dedi.

“Tüm sektörlerde markalaşmak zorundayız”

Bartın Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar da konuşmasında, “Türkiye’de ara eleman sıkıntısı var. Biz devlet temsilcileri olarak üzerimize düşen görevi yapalım. Özel sektöre devletin sağladığı kolaylıkları anlatalım. Özel sektör temsilcilerimizin de katılımlarıyla bu işi birlikte yürütelim. Ülkemizin insan kaynağının geliştirilmesi açısından, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu bakımdan mesleki eğitim merkezleri ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını yürütüyor. Eskisi gibi ben ne iş olsa yaparım mantığı artık yok. Tüm sektörlerde markalaşmaya gitmek ve marka olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Bartın TSO olarak her türlü desteği sunacağız”

Bartın TSO Başkan Yardımcısı Halil Sami Karakaş ise mesleki eğitimi desteklemeye devam edeceklerini, mesleki eğitimin kalkınma hamlesinde önemli bir yere sahip olduğunu aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim Birliği Protokolü kapsamında Bartın’da 2 okul seçildiği bilgisini veren Karakaş, "Bölgemizde bu proje kapsamında 2 okulu olan tek iliz. Bartın TSO olarak proje kapsamında okullarımızın ihtiyaçlarının temini noktasında önemli çalışmalara imza attık. Bartın TSO olarak mesleki aslanda eğitimin ve eğitim kalitesinin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu alandaki her gelişim ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sunacağı inancındayız. Bu bakımdan her türlü desteği sunacağımızın da altını çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.