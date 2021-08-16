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Başkent Üniversitesine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak.

Başkent Üniversitesinin Özel Yetenek Sınavları, 24 Ağustos - 6 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.