Başkent Üniversitesine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak.
Başkent Üniversitesinin Özel Yetenek Sınavları, 24 Ağustos - 6 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.