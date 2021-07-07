BAŞLAT, ilk mezunlarını verdi

Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ve çeşitli kategorilerden erken aşama teknoloji girişimleri için teknik eğitim ve mentorluk akademisi sunan BAŞLAT programı kapsamında düzenlenen Demo Day etkinliği, kamu kuruluşları ve farklı ekosistem partnerlerinin katılımıyla 6 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

5 farklı kategoriden 19 girişim ve 21 jüri üyesinin katıldığı etkinlikte, girişimciler geliştirdikleri teknolojileri yatırımcılara, kurumsal şirket liderlerine ve teknoloji girişimciliği ekosisteminin önemli oyuncularına sunma fırsatı elde etti.

Türkiye’nin deep tech girişimcilerine özel eğitimler

Geçtiğimiz Şubat ayında başlatılan “BAŞLAT” programı kapsamında Mahremiyet Yüksek Teknoloji Girişimciliğinde Startup-Kurumsal İş Birliği, Proje Tasarımı, Facebook Blueprint, Ürün/Pazar Uyumu, Veri Eğitimi, Patent Eğitimi, Startup Performans Yönetimi, Globalleşme, Risk ve Mevzuat Yönetimi, Fon Programları ve İfade Tasarımı olmak üzere girişimleri her alanda destekleyecek eğitimler düzenlendi. Girişimcilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan bu eğitimler, birebir yapılan değerlendirme toplantılarının sonunda, girişimcilerden toplanan yüzde 95 oranındaki olumlu geri bildirimle başarıya ulaştı. Program lansmanını takip eden beş aylık süreçte 5 kategoriden 28 girişime verilen teknik eğitimlerin yanı sıra birebir mentorluk imkanı da sağlandı. Satış, globale açılma, yatırım alma ve teknik konularda birebir görüşmelerle desteklenen girişimlerin yüzde 95’i, mentorluk görüşmelerinin girişimlerini ileri taşımak için çok faydalı olduğunu belirtti.

Eğitim teknolojileri pazarı 32 kat büyüdü

Demo Day etkinliğinde, BAŞLAT programı kapsamında yer alan 5 sektöre dair teknoloji trendlerine yönelik öngörülerin yer aldığı, Türkiye’de ve dünyada çığır açan inovasyonların bilimsel ve teknoloji odaklı araştırmalarının yapıldığı sektörel raporlar katılımcılarla paylaşıldı. Raporlarda öne çıkan verilere göre küresel dijital sağlık sektörü 2020 yılında 96,9 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşırken; küresel akıllı şehir sektör büyüklüğünün 2025 yılına kadar 410,8 milyar dolardan 820,7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Aynı zamanda küresel eğitim teknolojisi sektörünün, 2010'dan bu yana 32 kat büyüyerek 2020'de 16,1 milyar dolarlık girişim sermayesi yatırımı rekoruna ulaştığı tespit edildi.

Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye, BAŞLAT programı kapsamında oluşturulan sektörel raporlar ile girişimlerin hem global hem de Türkiye'deki ekosisteme dair içgörü elde etmesine destek olmayı hedefliyor.

“TÜBİTAK olarak BAŞLAT’ı yakından takip ediyoruz”

Etkinlikte konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak ilk aşamadan itibaren BAŞLAT programını yakından takip ettiklerini söyledi. Teknoloji ya da ürün geliştirme ayrımı yapmadan girişimlerin ekosisteme girmesini istediklerini belirten Mandal, “Bu doğrultuda Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye’ye BAŞLAT programı ile sundukları destek için teşekkür ediyorum. Programa katılma hakkı kazanan girişimlerin faaliyet gösterdiği alanlar dünya ekosistemindeki aktif alanlar olarak karşımıza çıkıyor. 28 girişimin bu program sayesinde elde ettiği deneyim TÜBİTAK olarak kendi programlarımızı gelecekte nasıl şekillendireceğimizle ilgili katkı sağlayacak. Biz de girişimlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda sunduğumuz imkanları geliştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.