Batman Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilmek üzere akademik personel alımı yapacak.

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