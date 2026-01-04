Batman’da okullar tatil mi, Batman Valiliği'nden açıklama geldi mi?

Batman’ın Kozluk, Sason ve Gercüş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve kırsal bölgelerde eğitime 5 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Kozluk İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkezi dışındaki belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi. İlçe merkezindeki okullarda ise eğitim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar da, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kaymakam Başar, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin Pazartesi günü için durdurulduğunu belirtti.

Gercüş ilçesinde de dondurucu soğuklar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü, köy okulları ile kırsal bölgelerden merkeze gelen taşımalı eğitim öğrencilerinin 5 Ocak Pazartesi günü okula gelmeyeceğini duyurdu.