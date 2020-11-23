Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’tan öğretmenlere hediye paketli kutlama

Bu yıl pandemiden dolayı 24 Kasım Öğretmenler Günü buruk kutlanacak. COVID-19 tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitiminin devam ettiği bugünlerde öğrenciler öğretmenleriyle okulda buluşamayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öğretmenleri yalnız bırakmayacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde saat 9.15’te Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleşecek. Başkan Akpolat, ilçe sınırlarında ve Beşiktaş Belediyesi’nde görev yapan öğretmenlere içerisinde 4 GB internet, ajanda, kalem ve öğretmenlere yazdığı mektubun da bulunduğu hediye paketi verecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Atatürk’ün şu sözleriyle kutladı: “Değerli öğretmenim, Ülkelerin pek çok sorununun temelinde eğitim yatar. Aynı şekilde, bu sorunların çözüm yolu da eğitimden geçer. En büyük savaşın cehaletle savaş olduğunu söyleyen Mustafa Kemal Atatürk, “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalı” demiştir.

Geleceğe dair umudumuzun en büyük kaynağı çocuklarımız ve gençlerimiz ise; gelecek umudumuzu besleyen, yeşerten de siz öğretmenlerimizsiniz. Sizin bir sözünüzle, bir gülüşünüzle, bir dokunuşunuzla çocuklarımızın hayatı güzelleşebiliyor.

Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ruhunu taşıyan öğretmenlerimiz gelecek kuşakları aynı coşku ve heyecanla yetiştireceklerdir. Buna inancımız tamdır. Umutsuzluğun ve karamsarlığın ağır bir atmosfer gibi üzerimize çöktüğü bir dönemde hep birlikte azim ve kararlılıkla çalışmak zorundayız.

Öğretmenlerimizin geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek için verdikleri mücadele nedeniyle kutluyorum.

Yarınlarımızın mimarı olan sizlere, özveriniz ve gayretiniz için teşekkür ederim.

Öğrencilerinizle birlikte elde edeceğiniz nice başarılar dilerim.

Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun.”