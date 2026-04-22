Bilgiye yatırım geleceğe sigorta

Başak Nur GÖKÇAM

Sürdürülebilir kalkın­manın sadece fabrika­lardaki karbon filtre­leri veya devasa yenilenebilir enerji santralleriyle sınırlı ol­madığını her fırsatta vurgulu­yoruz. Zira bugün konuştuğu­muz yeşil ekonomi ve tekno­lojik dönüşümün temelinde, bu süreci yönetecek ve ileriye taşıyacak olan ‘nitelikli insan kaynağı’ yatıyor. Finansmanın gücünü bilgiyle birleştirmeden kalıcı bir kalkınma modelin­den söz etmek artık mümkün değil.

İşte bu vizyonun saha­daki en somut yansımaların­dan birine tanıklık etmek üze­re, geçtiğimiz günlerde Türki­ye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) eğitimde fırsat eşitli­ği misyonuyla hayata geçirdiği yeni yatırımları yerinde ince­ledik. Üç yeni kütüphane açı­lışı için bulunduğumuz bu an­lamlı atmosferde, tozlu raflar sadece kitapları değil, aynı za­manda Türkiye’nin gelecekte­ki rekabet gücünü de barındı­rıyor. Geleceğin ekonomistle­rini, mühendislerini ve karar vericilerini yetiştirecek olan bu kütüphaneler, aslında Tür­kiye’nin küresel ligde kalıcı ol­masını sağlayacak en büyük si­gortası niteliğinde.

Sosyal sürdürülebilirlik vizyonunu 6 Şubat deprem­lerinin ardından başlattığı ‘11 İlde 11 Kütüphane’ taahhü­dünü iki yıldan kısa bir süre­de tamamlayarak stratejik bir başarıya dönüştüren TSKB, deprem bölgesinde eğitimin sürekliliği adına atılan bu adımı, şimdi İç Anadolu Böl­gesi’ne taşıdı. Bu kapsamda Banka; Nevşehir Sultan Al­parslan İlk-Ortaokulu, Aksa­ray Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu ve Niğde Ke­çikalesi Atatürk İlkokulu’n­da açtığı zenginleştirilmiş kütüphanelerle fırsat eşit­liğini ulusal ölçekte yaygın­laştırmak için harekete geçti. 76 yıllık kalkınma birikimini toplumsal fayda odaklı proje­lerle harmanlayan TSKB, bu yatırımlarıyla bilginin ulaşı­labilirliğini kalıcı kılmayı he­defliyor.

Kütüphanelerin temsil et­tiği entelektüel sermaye biri­kiminin, günümüzün volatil ve belirsizliklerle dolu küresel ekonomi iklimindeki strate­jik önemine vurgu yapan TS­KB Genel Müdürü Ozan Uyar, “Depremin hemen ardından eğitimde fırsat eşitliğine des­tek olmak için verdiğimiz 11 İlde 11 Kütüphane sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Kütüphaneler aracılığıyla ya­rattığımız sosyal ve kültürel et­kiyi Nevşehir, Aksaray ve Niğ­de’deki yeni kütüphaneleri­mizle daha da genişletmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Eğitimde ve sanatta fırsat eşit­liğini temel alan uzun soluklu projelerimizle Türkiye’nin ay­dınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Belirsizlik çağında bol bol senaryo yapıyoruz”

Konuşmasında küresel jeo­politik gerilimlerin gölgesinde ekonomiyi yönetmenin zorlu­ğuna da değinen Ozan Uyar, “Şu an belirsizlikler çağı diyo­ruz. Risk dediğiniz şeyi ölçe­biliyoruz sonuçta; bir olasılığı var ve ona göre çalışabiliyor­sunuz. Sigortası var, mekaniz­ması var... Hatta risk ölçmenin mekanizması var. Ama bir de bilinmeyen var. Belirsizlik de­diğimiz o. Karşımıza ne çıka­cağını bilemiyoruz. O yüzden uzun vadeye yönelik hesap ki­tap yapmak zor.

Bu nedenle de ekonomistlerimiz genelde kısa süreli senaryolarla ilerli­yorlar. ‘Bir ay sonra tepe nok­tasına ulaşırsa ne olur, sönüm­lenirse ne olur?’ diye bol bol senaryo yapmak durumun­dayız” diye konuştu. Bu belir­sizlik ortamında Türkiye için özellikle Avrupa pazarında ye­ni kapıların açılabileceğine de dikkat çeken Uyar, “Uzak Do­ğu’daki aksamalar kimya ve plastik gibi sektörlerde Türki­ye’ye ‘boşluk doldurma’ şansı tanıyabilir” diye ekledi.

Arz güvenliği, yeşil dönüşümün önüne mi geçti?

Eskiden enerji ve sanayi projelerinde temel kriter ‘fi­zibilite’ ve ‘verimlilik’ iken, bugün dünya genelinde önce­lik sıralaması kökten değiş­miş durumda. Enerji krizinin vurduğu Avrupa’da, nükleer enerjiden çıkış stratejileri bu­gün derin bir sorgulama altın­da. Söz konusu stratejik kay­maya ilişkin değerlendirmede bulunan Uyar, “Şimdi dünya­daki birinci tema arz güven­liği olduğu için bu hepsinin önüne geçti. Nükleerden çık­maya çalışan Almanya buna bir örnek olabilir. Muhteme­len Almanya da pişmandır şu an birtakım santrallerini ka­pattığı için. Çünkü her şeyin önüne arz güvenliği meselesi geçti. Ama bu yenilenebilirin önemini tabii ki azaltmıyor. Yenilenebilir enerji yatırımla­rı tüm dünyada aynı hızla de­vam ediyor” dedi.

Yeşil devrimin sessiz ve ‘karbonlu’ lideri

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki küresel savaşa da değinen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, Çin’in bu alandaki çift yönlü etkisine dikkat çekerek, “Çin, bir yandan iklim sürdürülebilirliğinin bayraktarlığını yapmasa da enerji yatırımlarıyla dünyayı domine ediyor. Diğer yandan ise en büyük karbon salımcısı unvanını koruyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde bütün dünyayı domine ediyor. Ama tabii ki hâlâ dünyada en çok kömür santrali çalıştıran, en çok karbon salımı yapan genelde Çin” yorumunu yaptı.

Sosyal sürdürülebilirlikte kütüphane etkisi

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan ‘Nitelikli Eğitim’ (SKA 4) ve ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ (SKA 10) başlıklarıyla doğrudan örtüşen kütüphane projeleri, bölgesel kalkınma farklarını minimize etmeyi hedefliyor. Araştırmalar, kütüphaneye erişimi olan bölgelerde analitik düşünme becerilerinin yüzde 25 daha hızlı geliştiğini gösteriyor. TSKB’nin bu adımı, sanayi dönüşümü için ihtiyaç duyulan zihinsel altyapıyı kırsaldan başlatıyor.

Karbon ekonomisinde yeni denklem

Küresel enerji yatırımları 2024 itibarıyla yıllık 3 trilyon dolar sınırına dayanırken, bunun yaklaşık 2 trilyon doları temiz enerji teknolojilerine ayrılıyor. Ancak Çin’in güneş paneli üretimindeki yüzde 80’lik pazar payı, Batılı ekonomiler için arz güvenliği riskini fosil yakıtlardan teknolojiye kaydırıyor. Türkiye gibi ‘üretim üssü’ olma adayı ülkeler için bu dönüşümü yönetecek teknik iş gücü, en stratejik sermaye olarak görülüyor.