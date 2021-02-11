BİLSEM okulları ne zaman açılacak?

Son dönemde okulların yüz yüze eğitime geçmesi yönünde planlamalar yapılırken, BİLSEM okullarının bu düzenlemelerden etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyordu. BİLSEM okullarının ne zaman açılacağı konusunda bilgiyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bakan Selçuk, BİLSEM okullarının mart ayında yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

15 Şubat'tan itibaren kademeli olarak geçilecek yüz yüze eğitimler sürecinde BİLSEM okullar da 1 Mart'ta 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim ana sınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak.

Yüz yüze eğitimin yanı sıra eğitim saatleri dışında öğğrenciler uzaktan eğitim yoluyla da dersleri takip edebilecekler.