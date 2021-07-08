BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de grup tarama yöntemiyle ilkokullardaki özel yetenekli öğrencilerin katıldığı BİLSEM sınavlarının ardından BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde (BİLSEM) eğitimine devam edecek öğrencileri belirlemek adına yaptığı sınavların sonuçlarına dair açıklama MEB'den geldi.

MEB, BİLSEM sınav sonuçlarının 14 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Öğrenciler BİLSEM sonuçlarını MEB'in internet sitesinden öğrenebilecek. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından 26 Temmuz - 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında sonuçlara itiraz süreci başlayacak. 9-20 Ağustos'ta itirazların değerlendirilmesi tamamlanacak ve 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihlerinde BİLSEM sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini yapacak.