BİLSEM sonuçları açıklandı! BİLSEM sonucu nereden öğrenilir?

Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarının ardından öğrenciler BİLSEM sonuçları için bekleyişe geçmişti. BİLSEM sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

14 Temmuz'da BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler MEB'in internet sitesinden sonuçlara erişebiliyor. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından 26 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvuruları toplanacak ve 9-20 Ağustos tarihleri arasında bu itirazlar değerlendirilecek.

23 Ağustos-10 Eylül 2021 tarihlerinde ise BİLSEM sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.